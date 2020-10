Sowohl auf Samos als auch in der westtürkischen Provinz Izmir stürzten mehrere Häuser ein. In zerstörten Gebäuden wurde nach Überlebenden gesucht. Die türkische Regierung und Städte wie Istanbul schickten etwa 2800 Einsatzkräfte nach Izmir. Der türkische Rote Halbmond richtete Suppenküchen ein.

In den betroffenen Küstenregionen gab es kleine Tsunamis. Das Meer trat über die Ufer und überflutete mehrere Straßen. Die Erschütterungen waren bis Istanbul, in die griechische Hauptstadt Athen und nach Bulgarien zu spüren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis boten sich in einem Telefonat gegenseitige Hilfe an, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Auf Twitter drückte Mitsotakis der Türkei sein Beileid aus und schrieb: "Was auch immer unsere Uneinigkeiten sind, das sind Zeiten, in denen Menschen zusammenstehen müssen". Erdogan antwortete: "Dass zwei Nachbarn in schwierigen Zeiten Solidarität zeigen, ist wichtiger als Vieles im Leben."