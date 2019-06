Im Beisein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil in Istanbul geheiratet. Erdogan trat dabei als Trauzeuge für das junge Paar auf.

Özil und die ehemalige Miss Türkei, Amine Gülse, gaben sich am Freitagabend in einem Istanbuler Fünf-Sterne-Hotel vor 300 Gästen das Ja-Wort. Die Braut ist in der Türkei eine bekannte Schauspielerin.