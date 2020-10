Höhenwindräder sind bisher einziges Projekt

Laguna de la Veras Agentur für Sprunginnovationen soll Erfindungen fördern, die eine Branche umkrempeln könnten und einen wirklichen Sprung nach vorn machen. Die Höhenwindräder sind bislang allerdings ihr einziges großes Projekt. Das klingt, ein Jahr nach Agenturgründung, nicht nach einem fulminanten Start. So sehe das auch Laguna de la Vera als Unternehmer. Aber man darf dem Agenturchef zufolge nicht vergessen, dass er erst vor etwas mehr als einem Jahr berufen worden ist, die Agentur überhaupt zu gründen. Gegründet worden sei die Agentur im Neuen Rathaus im Dezember. Laguna de la Vera habe ab 01. Januar 2020 halbtags und ab 01. Juni 2020 Vollzeit dort gearbeitet. Mitarbeiter seien unterwegs aufgebaut worden, sodass sich die Agentur nun in einer Größenordnung von ungefähr 25 Mitarbeiterin befinde, erklärt Laguna de la Vera.

"Risikoscheue" Agentur-Beamte?

In Summe soll die Agentur 45 Mitarbeiter erhalten. In den vergangenen Monaten, erzählt Laguna de la Vera, habe man 300 Projekte gesichtet, zehn hätten eine Finanzierung erhalten, um ihr Konzept nachzuschärfen. Darunter ein Vorhaben, das Gewässer von Mikroplastik reinigen will. Und ein Analog-Computer, der schneller sein soll als ein digitaler.

Getragen wird die Agentur von zwei Bundesministerien. Joachim Ragnitz vom ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden fragt sich genau deshalb, ob die Agentur leisten könne, was sie leisten solle: "Beamte oder öffentliche Angestellte sind typischerweise eher risikoscheu. Haben möglicherweise auch nicht die Fachkenntnisse, die dafür erforderlich sind, sehr spezifische Innovationen dann auch beurteilen zu können. Da wird sich so eine Agentur immer beraten müssen mit Beiräten, die aus der Wissenschaft kommen, die auch aus der Wirtschaft kommen."

Weitreichende positive Veränderungen erzielen

Laguna de la Vera sagt, seine Mitarbeiter brächten viel Expertise mit. Die Entscheidung über ein Projekt treffe am Ende ein Aufsichtsrat aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Die Ministerien ließen bei der Auswahl weitgehend freie Hand. Es sei eingeplant, dass genial klingende Ideen auch mal scheiterten. Und es müssten ja nicht so viele Ideen erfolgreich sein, betont Laguna de la Vera: "Sprunginnovationen haben ja die Eigenschaft, große positive Veränderungen hervorzurufen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass unser Wohlstand noch auf den Sprunginnovationen von vor 100 bis 120 Jahren beruht. Das heißt, wenn wir zwei bis drei von denen jetzt schaffen in den nächsten zehn Jahren und damit für den Wohlstand der nächsten 100 Jahre sorgen, dann haben wir unseren Job gemacht."