Ostereier mal anders

Es gibt eine Reihe von Techniken, wie Ostereier verziert werden können. Wir sind in der Werkstatt von Kerstin Dischereit, sie gestaltet Ostereier und beherrscht diverse Techniken. Nun hat sie sich das Puzzle -Ei ausgedacht. Auf einem Ei arbeitet sie dabei mit verschiedenen Techniken. Sie markiert Puzzleteile auf dem Ei und arbeitet in jedem Teil mit einer anderen Technik. Wir schauen ihr dabei über die Schulter - und Janett gestaltet ihr eigenes Puzzle -Ei.

Um Risse in Wänden zu kitten, nehmen Hand- und Heimwerker Akryl. Doch während das trocknet, kann es zu neuen Rissen kommen. Silikon wäre das bessere Material, lässt sich aber nicht überstreichen. Einem Erfinder aus Goch in Nordrhein-Westfalen ist es gelungen, eine Emulsion zu entwickeln, die es möglich macht, Silikon zu überstreichen. Zehn Jahre hat er an der Rezeptur geforscht. Die Neue Grundierung hat er weltweit zum Patent angemeldet.