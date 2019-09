Weil er viel unterwegs ist, kann Jörg Martin die Alpakas nicht rund um die Uhr überwachen. Was also tun? Das "Internet der Dinge" soll helfen. Die Idee sei, die Alpakas mit Wildschutzzäunen einzuzäunen und die Zäune entsprechend zu überwachen. Über Stromfluss und Spannung in den Metallzäunen könne man feststellen, ob sich beispielsweise Widerstände verändern würden. Kleine Sensoren im Metallzaun würden registrieren, wenn der Stromfluss unterbrochen werde, weil zum Beispiel Diebe ein Loch hinein geschnitten hätten. Und dann schlügen die Sensoren Alarm. Sie würden über ein spezielles Funknetz informieren, dass etwas nicht stimme. So funktioniere das "Internet der Dinge".

In China arbeiten durch das "Internet der Dinge" bereits Roboter eigenständig in Lagerräumen.

In China arbeiten durch das "Internet der Dinge" bereits Roboter eigenständig in Lagerräumen. Bildrechte: imago/Xinhua

In Hannover fand dieses Jahr bereits eine Messe zum Thema "Internet der Dinge" statt. Bildrechte: picture alliance/dpa

Mitmachen in so einer Community kann jeder. Gemeinden, Unternehmen, Privatpersonen. In Mitteldeutschland sind bislang 26 Mitglieder dabei, darunter das IT-Unternehmen Gisa. Die Mitglieder tragen bestenfalls dazu bei, dass sich das Funknetz vergrößert.



Das teuerste dabei sei die Übertragungstechnik, erklärt Gisa-Bereichsleiter Ingo Schöbe. Mit etwa 20.000 Euro könne man ein gut abgedecktes Netz in einem Landkreis schaffen, erklärt er. Das Internet der Dinge ist damit also keine Zukunftsmusik. Die Übertragungstechnik ist da. Auch viele Sensoren sind schon entwickelt. Auch der, den Jörg Martin benötigt, um seinen Alpakahof im Erzgebirge zu eröffnen.