Prüfer setzt auf heimischen Acker. Für seine Löwenzahnforschung hat er einen Industriepartner gewonnen. Der Reifenhersteller Continental baut in Anklam auf 30 Hektar Löwenzahn an. In fünf bis zehn Jahren will das Unternehmen die ersten Reifen mit Löwenzahn-Gummi verkaufen.

Auch die Materialforscher am Fraunhofer Institut in Halle beschäftigt die Frage, wie man den wachsenden Kautschukbedarf decken kann. Der Chemiker Mario Beiner hat die Moleküle des Löwenzahn-Gummis dafür buchstäblich einzeln analysiert. Im Vordergrund stand dabei die Frage, was Naturkautschuk so einzigartig macht. "Normalerweise versteht man einen Kautschuk als etwas Weiches, etwas Elastisches. Und man muss sich vorstellen, wenn man so einen Naturkautschuk dehnt, also um mehrere hundert Prozent zieht, dann gibt es lokal darin festkörperartige Bereiche, die kristallisieren. Und wenn man die Dehnung wieder entfernt, dann wird der wieder so elastisch wie zuvor."