Was er studiert hat, ist schräg. Das sagt Valerio Velardo selbst. Abgesehen von ein bisschen Astrophysik hat er einen Doktortitel in Musik und „Künstlicher Intelligenz“. Folgerichtig, dass der Italiener heute das macht, was genau zu seiner Doktorarbeit passt. Velardo hat Melodrive gegründet. Ein Berliner Start-up, das mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch Musik generieren kann. Velardo erklärt, wie das funktioniert: