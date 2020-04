Nach einem Waldbrand nahe des ehemaligen ukrainischen Atomkraftwerks von Tschernobyl sind die Radioaktvitätswerte angestiegen. Das teilte Jegor Firsow, Leiter des staatlichen Umweltinspektionsdienstes, auf Facebook mit. Das Feuer war am Samstagabend ausgebrochen.

Firsow hatte am Sonntag ein Video veröffentlicht, in dem ein Geigerzähler das 16-fache des Normalwerts anzeigte. "Es gibt schlechte Neuigkeiten: Im Zentrum des Brandes ist die Radioaktivität überdurchschnittlich hoch", schrieb Firsow dazu. Das Feuer habe sich auf 100 Hektar Fläche ausgebreitet.

Am Sonntag waren zwei Flugzeuge, ein Hubschrauber und etwa hundert Feuerwehrmänner im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Am Tag zuvor wurde eine Zunahme von Radioaktivität in der Luft festgestellt, es habe dadurch "Schwierigkeiten" bei der Feuerbekämpfung gegeben. Für die Bevölkerung der angrenzenden Ortschaften habe keine Gefahr bestanden.