Die Ermittlungen gegen einen KSK-Soldaten aus Collm in Sachsen, in dessen Garten illegale Waffen und Sprengstoff gefunden wurden, sind abgeschlossen.

Dabei stießen die Beamten auf Chatnachrichten, die eine rechtsradikale Gesinnung des KSK-Soldaten vermuten lassen. So soll der 45-jährige Oberstabsfeldwebel in Chats mit anderen Elitesoldaten Sprachcodes der rechtsextremen Szene verwendet haben und etwa der Buchstabe "s" mehrfach mit den SS-Runen ersetzt worden sein.

Außerdem waren die Ermittler auf eine Verbindung zur rechten Prepper-Zelle "Nordkreuz" gestoßen – allerdings soll diese Verbindung nur mittelbar gewesen sein. In der Kontaktliste des Handys und in gemeinsamen Chatgruppen fanden sich die Telefonnummern von zwei Polizisten und dem Betreiber eines Schießstandes in Mecklenburg-Vorpommern.