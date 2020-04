Allerdings müssten diese Mitarbeiter nach ihrer Ankunft 14 Tage in Quarantäne, um sich und andere vor Infektionen zu schützen. Im Betrieb nehmen sie jedoch sofort nach Ankunft ihre Tätigkeit auf. Das Unternehmen gibt das Versäumnis gegenüber "exakt" auf Nachfrage zu. Die Existenz und Geltung der Quarantäneverordnung sei dem Unternehmen bis jetzt nicht bekannt gewesen. Man ordne für neu einreisende Mitarbeiter ab sofort eine entsprechende Quarantäne an.

Auch Personenbegrenzungen werden nicht eingehalten

Busse fahren mit vielen Personen vor. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wegen der Corona-Pandemie gelten derzeit für Landwirtschaftsbetriebe und Sammelunterkünfte noch weitere strenge Auflagen. Laut Arbeitsschutzstandard des Bundesarbeitsministeriums müssen in den Unterkünften "kleine, feste Teams" gebildet werden, die auch zusammen arbeiten. Durch solche Teams sollen auch wechselnde Kontakte bei Fahrten reduziert werden.

Doch in einigen Kleinbussen, die wir vorfahren sehen, ist fast jeder Platz besetzt. Eine polnische Mitarbeiterin berichtet "exakt", dass das gängige Praxis sei. "Am Morgen nahm der Bus sechs oder neun Leute mit, es gab keinen Abstand. Am Abend kam es vor, dass der Fahrer sogar zusätzliche Leute mitnahm und uns bat, uns zu quetschen, weil er nicht so oft fahren wollte", schildert sie uns.

Geschäftsleitung spricht von Eigenverantwortung der Mitarbeiter

Helmut Rehhahn, Projektleiter Wittenberg Gemüse GmbH Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Projektmanager Helmut Rehhahn und Verkaufsleiter Kevin van Ijperen betonen gegenüber "exakt", dass bei der Wittenberger Gemüse GmbH generell hohe Hygienestandards gelten würden. Die Mitarbeiter arbeiteten in Gruppen von 30 bis 40 Personen. Nach Vorgaben der Bundesregierung müssten es "kleine, feste Teams" sein.

Verkaufsleiter Kevin van Ijperen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Das geht bei uns nicht" räumt Projektleiter Rehhahn ein. "Aber wir haben Einzelarbeitsplätze im Gewächshaus und in der Verpackung", sagt er. In einer Großunterkunft käme es eben auch darauf an, wie sich der Einzelne benimmt. Dieser Ansicht ist auch der Verkaufsleiter. Sie hätten die Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass nicht zu viele in einen Bus einsteigen sollten. "Aber wir können nicht immer alles prüfen, und da gehe ich wieder von dieser Eigenverantwortung aus", so van Ijperen.

Oskar Brabanski vom Gewerkschaftsprojekt "Faire Mobilität" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Oskar Brabanski vom Gewerkschaftsprojekt "Faire Mobilität" sieht die Verantwortung jedoch bei den Betrieben: "Sich in einer Gruppenunterkunft in häusliche Quarantäne zu begeben, ist für die Mitarbeiter unmöglich. Als Arbeitgeber die Augen davor zu verschließen und die Verantwortung auf den Arbeitnehmer zu schieben, ist weltfremd und verantwortungslos." Das DGB-Projekt "Faire Mobilität" setzt sich ein für die Rechte mobiler Arbeitnehmer in Europa.

Erntemitarbeiter touren nach Kündigungen weiter durch Deutschland

Erntehelfer Damian berichtet von einer plötzlichen Kündigung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Damian aus Polen hat drei Wochen lang bei der Wittenberg Gemüse GmbH Erdbeeren gepflückt. Plötzlich sei ihm gekündigt worden, erklärt er "exakt", weil er die vorgegeben Mengen nicht geschafft habe – 35 Kilo Erdbeeren pro Stunde. Und er sei nicht der einzige. Insgesamt haben 20 bis 30 Mitarbeiter in den vergangenen Wochen das Unternehmen verlassen, bestätigt die Firma. Zum Teil auf eigenen Wunsch. Einige, mit denen wir sprechen können, erzählen, dass sie nun innerhalb Deutschlands weiterreisen, um neue Jobs anzutreten. Da sie schon einmal im Land sind, gelten keine Quarantänebestimmungen wie bei einer Neueinreise.