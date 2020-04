Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: dpa

Bundesgesundheitsminister Spahn betonte, dass das deutsche Gesundheitssystem weiter gut aufgestellt sei und bisher zu keinem Zeitpunkt überfordert gewesen sei. Dass Deutschland im internationalen Vergleich so gut abschneide, "macht demütig, aber nicht übermütig", sage Spahn.



Er erklärte, niedergelassene Haus- und Fachärzte seien der erste Schutzwall im Ausbruch von Covid-19. Sechs von sieben Patienten könnten von ihnen ambulant behandelt werden, sodass die Kapazitäten in den Krankenhäusern vorhanden blieben. Derzeit gebe es in Deutschland 10.000 freie Intensivbetten.