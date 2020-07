Die Berliner Gewaltschutzambulanz hat im Juni 2020 einen Anstieg von 30 Prozent der Fälle im Vergleich zum Juni 2019 verzeichnet. Auch in Hamburg registrierte die Polizei von Januar bis Juni mehr Delikte im Bereich der Beziehungsgewalt als im Vorjahreszeitraum. Sie rechnet zudem mit weiter steigenden Zahlen, da Straftaten oft mit Zeitverzug angezeigt werden. In Bremen, wo die Auslastung der Frauenhäuser bei 100 Prozent liegt, besteht laut Gesundheitssenatorin seit Mitte Juni eine erhöhte Nachfrage nach solchen Unterkünften.

Anders das Bild in den Flächenländern. So sei in Thüringen seit Beginn der Pandemie weder in der Polizeistatistik noch in der Belegung von Frauenhäusern und Schutzwohnungen ein größerer Anstieg der Fälle sogenannter häuslicher Gewalt zu beobachten, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachen waren die Zahlen sogar rückläufig.