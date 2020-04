In Sachsen sind seit wenigen Tagen auch wieder Tagesausflüge erlaubt. Thomas Kirsten, Bürgermeister im Kurort Altenberg, rechnet deshalb mit einigen Besuchern am langen Wochenende – aber in Maßen: "Also wir sind ja jetzt schon sechs Wochen in dieser Pandemie und wir haben immer wieder die Angst gehabt, dass gerade am Wochenende, wenn so die Sonne scheint, die Leute zu uns kommen und vielleicht nicht ganz so sehr die Corona-Schutz-Verordnung beachten. Aber außer mal so größere Motorradgruppen, die dann an der Tankstelle die Coronaschutzverordnung ein stückweit vergessen hatten, sind an sich die Leute sehr diszipliniert."