Markus Schlimbach hat sich ein Ziel gesteckt. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen will heute zu den Mai-Demonstrationen landesweit mindestens 20.000 Menschen auf die Straße bekommen. So viele wie im vergangenen Jahr. Mobilisieren will der DGB mit dem Thema Europa. Passend zur bevorstehenden Europa-Wahl will man für ein sozialeres Europa demonstrieren, erklärt Markus Schlimbach.