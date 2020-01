"Dem Beschuldigten wird vorgeworfen ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung."

Das sieht auch Verteidiger Meschkat als gegeben: Es sei keine "dieser Geschichten mit Böllerwerfen oder Flaschenwurf und Steinewurf" oder mit "dem bedauerlicherweise verletzten Kollegen, der in der OP" gelegen habe. Es sei ein Randgeschehen – in Anführungszeichen – gewesen. "Das steht nach meiner Erkenntnis nach Aktenlage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest", ist Meschkat überzeugt. Sein Mandant sitzt derzeit in Hauptverhandlungshaft. Die kann verhängt werden, wenn Fluchtgefahr besteht oder kein Wohnsitz bekannt ist, darf aber laut dem Paragrafen 127b der Strafprozessordnung maximal eine Woche dauern.