Unter großer Anteilnahme ist der erstochene Arzt Fritz von Weizsäcker am Montag in Berlin beigesetzt worden. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wurde neben seinem Vater auf dem Waldfriedhof Berlin-Dahlem bestattet.

Zahlreiche Trauergäste begleiteten den Toten im blumengeschmückten Sarg zu seiner letzten Ruhestätte. Unter den 600 Trauergästen waren neben der Mutter des Getöteten, der ehemaligen First Lady Marianne von Weizsäcker, auch von Weizsäckers Parteifreund, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, sowie der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber.

Fritz von Weizsäcker wurde im Familiengrab neben seinem Vater beigesetzt. Bildrechte: dpa

In seiner Predigt zur Trauerfeier in der Dahlemer Jesus-Christus-Kirche zeichnete Huber das Bild eines Humanisten mit ständiger Einsatzbereitschaft, Klugheit und Herzensgüte. Fritz von Weizsäcker sei seinen Patienten mit Würde entgegen gekommen und habe sich für Familie und Beruf gleichermaßen interessiert. Pfarrerin Cornelia Kulawi sagte: "Wir müssen ertragen, was wir nicht begreifen können."