Gefährlich ist das Baden in unbewachten Gewässern wie Flüssen und Baggerseen. Etwaige Warnhinweise werden oft ignoriert. Dort passieren dann die meisten Badeunfälle. Doch auch in bewachten Freibädern kann es gefährlich werden, sagt Sven Thomas. Wenn die nämlich im Sommer voll sind und die Bademeister unter Umständen die Übersicht verlieren. Deshalb hat Sven Thomas gemeinsam mit Wissenschaftlern des Fraunhofer Instituts Ilmenau einen Wasserrettungsroboter entwickelt. Ein Hightech-Gerät, das Ertrinkende selbstständig erkennen und retten soll.

Wenn Freibäder sehr voll sind, kann es passieren, dass die Bademeister den Überblick verlieren. Ein Roboter soll helfen. Bildrechte: MDR/Stadtverwaltung Rudolstadt

Sven Thomas erklärt, von der Form her könne man sich das wie einen Rochen vorstellen. Er sei also sehr flach und sehr schnell im Wasser unterwegs und könne eine Person unterfahren und könne sie, selbst wenn sie schon am Grund eines Beckens liegt, aufnehmen, nach oben bringen und ein Alarmsignal geben. Innerhalb von vier bis fünf Minuten könne dann auch die Rettung und die Wiederbelebung stattfinden.



Ein erstes Testgerät, das vom Bund gefördert wird, soll im November in Halle vorgestellt werden. Ein echter Prototyp soll dann in zwei Jahren fertig sein.