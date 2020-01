"Wunderschön am Nachthimmel, perfekt für Hochzeit und Geburtstag, tolle Überraschung für Ihre Lieben." – So werden Himmelslaternen im Internet beworben, die meist fünf bis zehn Euro pro Stück kosten. Versehen sind die Angebote mit einem Sicherheitshinweis, dass man sich vor Gebrauch informieren solle, ob eine Erlaubnis erforderlich ist.

Das Argument, das oft genannt wird, ist, dass man Dinge in Deutschland kaufen könne, diese aber nicht dort benutze. "In den Niederlanden ist beispielsweise der Gebrauch nicht verboten und man könnte eben sagen, ich wohne in Deutschland, habe aber ein Ferienhaus in Holland und bestelle mir das hierhin und nutze es dann woanders."