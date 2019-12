E-Tretroller sollen ab Januar in einer gesonderten Unfallstatistik erfasst werden. Das bestätigte das Statistische Bundesamt. Derzeit werden Unfälle noch in der Sammelkategorie "sonstige Fahrzeuge" erfasst.

Die Roller sind seit Juni erlaubt und stehen vor allem in Großstädten zum Mieten bereit. Seitdem gibt es vermehrt Meldungen zu Unfällen, ein Großteil wird von den Rollerfahrern verursacht. So meldet die Polizei in Köln beispielsweise, dass 88 Prozent der 104 Unfälle mit E-Scootern in diesem Jahr von den Scooterfahrer verursacht wurden – knapp ein Drittel von ihnen sei betrunken gewesen.



Die Verleihfirmen weisen die Fahrer in den Nutzungsregeln auf die Gefahren hin und raten zum Tragen eines Helms. Außerdem müssen die Nutzer bestätigen, nicht unter Drogeneinfluss zu fahren und sich an das Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde zu halten – vor allem bergab.