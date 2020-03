Care-O-bot wird seit den 90er-Jahren am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart entwickelt. Die Maschine kann Getränke servieren, den Tisch decken, Medikamente holen und Blumen gießen – sie dient also im weitesten Sinne als Haushaltshilfe und leistet Gesellschaft, denn Nutzer können per Touchscreen auch Gesellschaftsspiele oder Programme zum Gedächtnistraining sowie Musik oder Gedichte abrufen. Sie soll Menschen dabei helfen, sich länger selbstständig in der eigenen Wohnung zu versorgen.