Die Kommission folgt mit der Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur, die die Vorteile und Risiken des Mittels Ervebo des Herstellers Merck Sharp & Dohme B.V. untersucht und Mitte Oktober die Zulassung empfohlen hatte. Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis erklärte, die Marktzulassung sei ein wichtiger Schritt, um Leben in Afrika und in anderen Ländern zu retten.

Derzeit grassiert die Krankheit im Kongo Bildrechte: dpa

Ebola ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren hervorgerufen wird. In 25 bis 90 Prozent verläuft sie tödlich. Die Bezeichnung geht auf den Fluss Ebola in der Demokratischen Republik Kongo zurück. Dort gab es in den 1970er-Jahren den ersten bekannten großen Ausbruch. Bei der bislang schwersten Epidemie 2014 bis 2016 in mehreren Ländern Westafrikas starben über 11.000 Menschen. Seit 2018 grassiert die Krankheit im Kongo und Uganda. Allein im Kongo infizierten sich bisher 3.200 Menschen, mindestens 2.100 Menschen kamen ums Leben.