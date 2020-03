Bei einem Sondertreffen der europäischen Gesundheitsminister hat es Kritik am Exportverbot Deutschlands für Atemschutzmasken gegeben. EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic sagte, die Art einseitiger Maßnahmen berge das Risiko, den "kollektiven Ansatz" der EU zu untergraben. Mehrere EU-Länder protestierten gegen das deutsche Vorgehen.

Gesundheitsminister Jens Spahn argumentierte, man befinde sich in einer anderen Phase als andere Länder. Wie auch in Frankreich und Italien gebe es in Deutschland mittlerweile mehr Ansteckungen im Inland als über Auslandskontakte. Die Lage am Markt führe derzeit nicht dazu, dass die Masken dort ankämen, wo sie gebraucht würden, sondern da, wo die höchsten Preise gezahlt würden. Deshalb habe Deutschland zu dieser nicht perfekten Maßnahme gegriffen.

Spahn ergänzte, dass Lieferungen in andere EU-Mitgliedstaaten in der Not weiterhin möglich seien.

"Nicht im Geiste der EU"