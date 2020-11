Kultur in Landeshauptstadt Magdeburg schaut nach Kulturhauptstadt-Aus nach vorn

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

"And the Winner is Chemnitz": Im Rennen um den Titel "Kulturhauptstadt Europas" konnte Sachsens drittgrößte Stadt überzeugen. Das Nachsehen hatte Magdeburg. Wie ist die Stimmung in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt? Denn: In der Bewerbung stecken drei Jahre Arbeit.