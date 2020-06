Pharmakonzerne dürfen nur noch dann kostenlose Arzneimittel-Proben an Apotheken verteilen, wenn es sich um ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament handelt. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden (Az. C-786/18).

Hintergrund des Urteils ist ein Streit zwischen dem Schweizer Hersteller Novartis und dem deutschen Konkurrenten Rariopharm. Bildrechte: dpa

Hintergrund war ein Rechtsstreit zwischen dem Schweizer Pharmakonzern Novartis und dem deutschen Generika-Hersteller Ratiopharm. Novartis stellt das Schmerzgel Voltaren mit dem Wirkstoff Diclofenac her, Ratiopharm ein Schmerzgel, in dem ebenfalls Diclofenac enthalten ist. Außendienstmitarbeiter von Ratiopharm hatten im Jahr 2013 Gratismuster "ihres" Schmerzgels kostenlos an Apotheken verteilt.



Konkurrent Voltaren hatte darin einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz und eine nach deutschem Recht unzulässige Werbegabe gesehen und geklagt. Der Streit ging bis vor den Bundesgerichtshof, der dann den EuGH zu dem Fall um Auslegung des EU-Rechts gebeten hatte.