Zwei "Eurofighter" der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das bestätigte ein Sprecher des Luftwaffengeschwaders 73 von Rostock-Laage dem NDR.

Die beiden Flieger sollen am Nachmittag im Luftraum am Fleesensee, einem Gewässer nahe der Kleinstadt Malchow zusammengestoßen sein. Wie es zur Kollision kam, ist noch unklar. Die Piloten hätten den Schleudersitz bedienen können. Laut Verteidigungsministerium konnte einer der Männer bereits lebend geborgen werden. Die Suche nach dem zweiten Piloten läuft noch.



Die Kampfflugzeuge waren vom Luftwaffengeschwader 73 in Rostock-Laage aus gestartet. Der Standort ist einer von vier Eurofighter-Geschwadern der deutschen Luftwaffe. Dort werden Eurofighter-Piloten ausgebildet.