Der überlebende Pilot des Eurofighter-Unglücks ist nach Angaben der Bundeswehr nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Presseoffizier des Geschwaders 73 "Steinhoff" sagte, der Pilot sei gesundheitlich stabil. Er sei in einem Rostocker Krankenhaus. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Bei ihm handele es sich um einen der erfahrensten Fluglehrer der Luftwaffe. Der bei dem Zusammenstoß von zwei Kampfjets am Montag ums Leben gekommene Pilot sei ein jüngerer Offizier gewesen. Schlüsse zum Hergang des Unglücks könnten daraus aber nicht gezogen werden.

Umweit eines Kindergartens fiel ein Trümmerteil herunter. Bildrechte: dpa

Auch in der Nacht zu Dienstag suchten etwa 300 Bundeswehrsoldaten mit Scheinwerfern und Nachtsichtgeräten die Absturzstelle ab. Das Absturzgebiet in der Müritz-Region wurde abgesichert und zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Auch auf einem Sportplatz in umittelbarer Nähe zu einem Kindergarten waren Wrackteile gefunden worden.



Das stark zerbeulte Teil lag etwa 40 Meter von den Spielgeräten der Kinder entfernt. Ein Kind habe den Absturz eines der beiden Kampfjets vom Fenster aus beobachtet, sagte die Leiterin der Kita. "Wir können von Glück reden, dass wir so davon gekommen sind."