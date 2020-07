In den EU-Staaten gibt es nach offiziellen Schätzungen 35 Millionen illegale Schusswaffen. Die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson kritisierte, es gebe zwar gute Gesetze, doch die würden nicht in allen EU-Staaten umgesetzt. Sie plant einheitliche Standards und eine bessere Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden.

Drei Verbreitungswege

EU-Kommissarin Ylva Johansson will gegen die hohe Zahl illegaler Waffen vorgehen. Bildrechte: dpa Hauptproblem ist der Schmuggel von Feuerwaffen in Expresspäckchen, in Autos und Fernbussen. Daneben floriert der Handel mit Signalpistolen, die leicht in tödliche Waffen umgerüstet werden könne. Drittes Problemfeld ist der Kauf von Waffenteilen über das Internet, die dann in Europa zusammengesetzt und teils mit Hilfe von 3-D-Druckern vervollständigt werden.

Johansson fordert gemeinsame Standards

EU-Kommissarin Johansson plant zunächst einen EU-weiten Aktionsplan, um einheitliche Regeln festzuschreiben. So seien derzeit in einigen Ländern bestimmte Waffen legal, in anderen verboten. Die Schwedin fordert dazu genauere Daten von den EU-Staaten, etwa bei der Zahl beschlagnahmter oder eingezogener Waffen, bei den Ermittlungsverfahren und Verurteilungen. Auch die bestehende Zusammenarbeit mit den Balkan-Ländern müsse besser koordiniert werden.