Patrick Teichmann aus Pößneck schafft es mit seinem Riesengemüse regelmäßig in die Schlagzeilen. Am Wochenende hat er es damit auch wieder zur Europameisterschaft im Riesengemüse-Wiegen nach Ludwigsburg geschafft. Seit 2012 züchtet der Thüringer echt "dicke Dinger". Aktuell hält er elf deutsche Rekorde, zahllose Thüringen-Rekorde und sogar einen Weltrekord. Bei der EM ist er nun mit 13 Gemüsesorten an den Start gegangen - unter anderem einer Tomate, einer Chili-Schote und einer Rübe. Alles XXL, Hauptsache schwer.