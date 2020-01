Das "Wegebier" zum Ausgehen, die Butter fürs Sonntagsfrühstück, einen Plausch unter Nachbarn. All das gibt's in Spätverkaufsstellen in Magdeburg, Leipzig, Halle oder Berlin. Manchmal bis tief in die Nacht, manchmal rund um die Uhr. Der Späti ist Kult – er ist Treffpunkt, Rettungsanker, Verkaufsstelle und inzwischen Alltagskultur in vielen Großstädten.