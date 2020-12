Opfer-Stalking Rechte Netzwerke drohen Hinterbliebenen von Attentaten

Der Kameramann Andreas Splett filmte zufällig, wie Stephan B. auf die Polizei in Halle schoss. Nach dem Attentat spricht er sich öffentlich gegen die Gesinnung des Attentäters aus und wird dadurch selbst zum Ziel. Seit dem Anschlag ist der Kameramann traumatisiert, kann nicht mehr arbeiten und leidet unter Schlafstörungen.

Die rechte Unterstützerszene des Attentäters überschüttet ihn mit Hasspostings. Auch seine Firmenhomepage wird immer wieder von Hackern angegriffen.

Der Kameramann Andreas Splett hat den Halle-Attentäter Stephan B. gefilmt. Die rechte Szene im Netz wünscht ihm dafür den Tod. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zeugen erhalten Morddrohungen

Seit dem Anschlag sei er im Netz rund zehntausend Mal attackiert worden. "Die üblichen Posts waren, dass ich für den Anschlag mit verantwortlich gemacht werde, ich hätte die Straße abgesperrt mit Hilfe verschiedener Geheimdienste, ich wäre Mitarbeiter des Geheimdienstes Mossad und so weiter und so fort", sagt Splett.

Die Bedrohungen steigern sich – bis hin zu Morddrohungen und stilisierten Todesanzeigen von Andreas Splett, die online auftauchen. Und es werden Verschwörungstheorien verbreitet, die behaupten, Splett wäre bei mehreren Attentaten und Anschlägen beteiligt gewesen, etwa in Nizza.

Ich hoffe ja immer noch, dass ich diese Leute vor Gericht treffe. Dass sie sich dann zu verantworten haben für den Schwachsinn, den sie verbreiten. Andreas Splett, Kameramann

Die Täter können nicht ermittelt werden

Ein Großteil der Ermittlungen wurde mittlerweile eingestellt, da die Behörden die Täter aus dem Netz nicht ermittelt konnten. Die virtuelle Jagd gegen Andreas Splett geht dagegen weiter.

Die Täter und ihre Unterstützer radikalisieren und vernetzen sich zu Tausenden online. Täglich bestärken sie sich in ihrem Hass und suchen sich neue Opfer. Nicht nur in Halle gab es Folgestraftaten aus dem Unterstützerumfeld, sondern auch beim rechtsextremen Attentat von München.

Retraumatisierung bei Hinterbliebenen

An einem McDonalds-Restaurant am Münchner Olympia Einkaufszentrum erschießt David S. im Juli 2016 insgesamt neun Menschen mit Migrationshintergrund. Dann tötet er sich selbst. Auch hier radikalisierte sich der Täter in rechten Online-Communities.

Nach der Tat erhalten Hinterbliebene Nachrichten, die zunächst harmlos scheinen. Die Anwältin einiger Opferfamilien, Claudia Neher, berichtet erstmals von der digitalen Verfolgung der Hinterbliebenen.

Einige Familien etwa sollen einen Link bekommen habe, der nur scheinbar zu einem Gewinnspiel führen sollte, sagt Neher. Wer dem Link folgte, wurde direkt zu einem virtuellen Nachbau der Attentats-Szenerie von München geleitet. Ein Video, das die Betrachter direkt an den Ort des Geschehens gebracht habe: Den McDonald's, an dem die Schießerei von David S. nachgespielt wurde. Das habe zu einer erheblichen Retraumatisierung bei den Hinterbliebenen geführt, weiß die Anwältin.

Attentate als virtuelle Spiele

Hasan und Sibyl Leyla, die Eltern des ermordeten 14-jährigen Can, können bis heute – auch aufgrund der ständigen digitalen Verhöhnung durch die rechte virtuelle Szene – die Ermordung ihres Sohns nicht verarbeiten.

Rechtsextremer Terror in Deutschland ist eine aktuelle Gefahr. Wir sehen ja, wie viel nach uns in Deutschland passiert ist. Sibel Leyla, Hinterbliebene

Immer wieder tauchen Videos auf, in denen Opfer verhöhnt werden. Besonders beliebt in der rechten Online-Szene ist es, die Attentate als virtuelle Spiele oder Videos wieder erlebbar zu machen. Oft werden diese verherrlichenden Inhalte gezielt an Angehörige verschickt, so wie im Falle einiger Hinterbliebenen von München – zum Beispiel bei Benet.

Er ist der einzige Überlebende einer Jugendclique, deren Mitglieder bei dem Attentat in München ermordet wurden. Die Schüsse gingen durch seinen Oberkiefer und seine Lunge. Er überlebte nur knapp. Als "absoluter Insider" sei das Opfer gestalkt worden, sagt Neher. Online wurde verbreitet, dass Benets Grab noch fehle.

Skrupellos und voller Hohn: In der rechten Online-Szene werden Attentate als virtuelle Spiele nachgestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Attentäter radikalisieren sich im Netz

Aus der Unterstützerszene der Attentäter heraus werden etliche Straftaten begangen: Drohungen, Stalking, digitales Mobbing oder Aufrufe zu Morden. In diesem Milieu radikalisieren sich die Attentäter – in München ebenso wie in Halle. Einige Politiker haben das Problem erkannt.

Christoph Bernstiel aus Halle zum Beispiel. Er war während des Anschlags in der Nähe der Tatorte. Der Extremismus-Berichterstatter der CDU-Bundestagsfraktion sieht jenseits der Bestrafung des Täters weiteren Handlungsbedarf: "Als jemand, der den Anschlag live miterlebt hat und auch einige der Opfer kennt, hoffe ich natürlich, dass der Täter nie wieder das Tageslicht sehen wird."

Der Bundestagsabgeordnete Christoph Bernstiel fordert weitere Aufklärung. Er sagt: Der Selbstradikalisierung im Internet müsse strikt entgegengewirkt werden. Bildrechte: dpa

Die Aufklärung des Attentats sei damit noch lange nicht abgeschlossen. Insbesondere die Frage der Selbstradikalisierung im Internet müsse noch eine zentrale Rolle spielen, sagt Bernstiel. Es müsse geklärt werden, wer den Täter unterstützt hat, in welchen Communitys er noch unterwegs gewesen sei.

Gibt es vielleicht Unterstützer, die sogar noch aktiv sind und in Zukunft dazu beitragen werden, dass sich andere Täter im Internet radikalisieren? Christoph Bernstiel, CDU-Bundestagsfraktion

"Ich finde, diese Fragen müssen zwingend beantwortet werden. Das sind wir nicht nur den Opfern des Anschlags in Halle und im Saalekreis schuldig", sagt Bernstiel – auch mögliche weitere Opfer könnten so verhindert werden.