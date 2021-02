Nach zwei Lebensmittelfirmen im Südwesten ist auch an den bayerischen Babynahrungshersteller Hipp eine explosive Postsendung verschickt worden. Wie Ermittler in München estätigten, war die Sendung in einem Postverteilzentrum beim Flughafen entdeckt und entschärft worden. Sie sei an Hipp adressiert gewesen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Dabei handelte es sich um die dritte explosive Sendung innerhalb kurzer Zeit an einen Lebensmittelhändler. Am Dienstag hatte ein Mitarbeiter eines Getränkeherstellers in Eppelheim (Baden-Württemberg) ein Knalltrauma erlitten, als er in der Warenannahme ein Paket angenommen hatte. Drei Verletzte gab es am Mittwoch, als es beim Öffnen eines Briefes in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm (auch Baden-Württemberg) fast zu einer Explosion kam. Nach Angaben des Landesinnenministeriums in Stuttgart sind mittlerweile alle Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen worden.