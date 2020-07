Nach Einschätzung von Hartleb gibt das Selbstinterview auch Hinweise auf den Auslöser der Tat. "Wahrscheinlich war das Attentat von Christchurch der Trigger, der ihn zum Handeln inspirierte", so Hartleb. Im Selbstinterview bedankt sich Stephan B. bei Brenton T., dem Attentäter aus Christchurch für dessen "glorreiche Operation". Der australische Rechtsextremist hatte am 15. März 2019 bei Terroranschlägen auf zwei Moscheen 51 Menschen getötet und weitere 50 verletzt.

Stephan B. gibt im vorliegenden Selbstinterview von April 2019 eine Charakterstudie von sich selbst. Er bezeichnet sich als Rassist, der seine Feinde, die ihn töten wollen, ausrotten will. Auf seine eigene Frage, ob er ein Nazi sei, bezeichnet er sich als "Techno-Barbare". "Er sieht s i ch selbst nicht als sogenannter einsamer Wolf, sondern als Teil einer großen Gamer-Gemeinschaft", so Hartleb. "Hier zeigen sich die neuen Tendenzen innerhalb des Rechtsterrorismus." Nach Experteneinschätzung finden sich in einschlägigen Chats auf Spieleplattformen gleichgesinnte, vornehmlich junge Männer, die hier ihren Hass auf Juden, Muslime, Frauen und Schwule ausleben können.

Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 erfolglos versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Danach tötete er zwei Menschen. Nun klagt die Bundesanwaltschaft den mutmaßlichen Attentäter wegen Mordes an - aus rassistischen und antisemitischen Motiven. Am 21. Juli beginnt in Magdeburg der Prozess gegen Stephan B.