Auch bei der Deutschen Bahn gibt es weiterhin Einschränkungen. So verkehren von Dresden aus keine Fernzüge Richtung Leipzig, Frankfurt, Hannover und Köln. Der Nahverkehrs-Anbieter Abellio erklärte, mehrere Strecken seien inzwischen wieder befahrbar, so von Leipzig nach Erfurt und von Halle nach Saalfeld. Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben sind inzwischen mehrere Bus- und Straßenbahnlinien wieder in Betrieb, ebenso in Magdeburg und im Landkreis Greiz. Vielerorts richteten Verkehrsunternehmen einen Notbetrieb ein.