Wegen Umweltverstößen müssen in Bangladesch 231 Fabriken schließen. Wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wies das oberste Gericht des Landes die Behörden am Dienstag an, die Strom-, Gas- und Wasserversorgung der betroffenen Gerbereien, Färbereien und Gummifabriken in der Hauptstadt Dhaka zu kappen.