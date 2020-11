Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen sieben Personen, bekleidet mit dunklen Regenponchos, die am 29. Oktober 2019, in der Nacht um 01:17 Uhr auf das Gelände des Burschenschaftsdenkmals laufen. Über ihren Schultern tragen sie Einkaufstaschen, aus denen sie mit Farbe bzw. mit Teerfarbe gefüllte Feuerlöscher nehmen. Dann versprühen sie die Farbe auf das historische Denkmal und auf die Langemarck-Gedenkstätte. Eine Person zerstört zudem ein Fenster und spritzt die Farbe auch in den Innenraum des Denkmals, in dem sich eine Ausstellung befindet. In den ca. drei Minuten richtete die Gruppe einen Schaden in Höhe von ca. 120.000 Euro an.