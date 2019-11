Der Fahrer des Lkw, in dem 39 Tote gefunden worden waren, hat ein Teilgeständnis abgelegt: Der 25-jährige Nordire bekannte sich am Montag bei einem gerichtlichen Verhör der Verschwörung zur illegalen Einwanderung und der Bereicherung durch kriminelles Verhalten schuldig.

Zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung in 39 Fällen äußerte sich der Fahrer nicht. Das Verhör wurde im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh vorgenommen und per Video in das Londoner Old-Bailey-Gericht übertragen. Das Gericht verfügte eine Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum nächsten Termin am 13. Dezember. Neben dem Lkw-Fahrer hatte die britische Polizei noch mehrere weitere Verdächtige festgenommen .

In der Nacht zum 23. Oktober waren in einem Industriegebiet östlich von London in einem Kühlcontainer die Leichen von 31 Männern und acht Frauen aus Vietnam gefunden worden. Der Container war kurz zuvor per Fähre über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen. Einem Bericht des RBB zufolge hatten sich mehrere der Vietnamesen zuvor in Berlin aufgehalten.