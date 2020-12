Kommissar Zufall muss also mithelfen, um Radfahrende zu ertappen, die trotz eines behördlichen Verbots mit dem Fahrrad unterwegs sind. Denn überprüft werden Radfahrer normalerweise nur, wenn sie in einen Unfall verwickelt sind, oder wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat gibt. Dann kann die Polizei eine Abfrage in Flensburg durchführen, wo die Fahrverbote eingetragen sind.

Offizielle Statistiken liegen nicht vor. Doch rein zahlenmäßig seien Fahrrad-Fahrverbote in Mitteldeutschland kein relevantes Problem, schätzt Martin Hoffmann, Landesvorsitzender des ADFC in Sachsen-Anhalt: "Viel wichtiger wäre für uns, dass wir regelmäßig über die Unfallstatistik reden, dass wir beispielsweise in 2019 in Sachsen 16 getötete Radfahrer hatten, in Thüringen neun und in Sachsen-Anhalt 15."