Sicherheit für Radfahrer Mit Poolnudel auf Abstand

Franziska Körner und Dr. Armin Gross von der "Initiative Magdeburger Radkultur" lassen die "Umschau" bei einer solchen Aktion über ihre Fahrradschulter schauen. Zuerst geht es ohne symbolischen Abstandshalter in der Ebendorfer Straße in Magdeburg auf die Strecke. Ziemlich knapp düsen viele Autos an den beiden vorbei.

Radfahrer Dr. Armin Gross zeigt sich zufrieden mit dem Test. "Diesmal hat fast niemand überholt, wenn Gegenverkehr war. Und wenn ich überholt wurde, dann mit sehr großem Abstand. Also deutlich über 1,50 Meter hinaus", so sein Fazit. Mit der Poolnudel fühle man sich viel sicherer, betont Franziska Körner. "Weil die Leute viel mehr Abstand lassen beim Überholen. Und das zeigt mir, wie es sein könnte, wenn alle diesen vorgegebenen Überholabstand einhalten würden", sagt sie.

Der Schutzstreifen in der Ebendorfer Straße in Magdeburg misst 1,25 Meter – gerade einmal die Mindestbreite. So lange Städte und Kommunen nicht bereit sind, massiv in den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur zu investieren, wird es für Radfahrende wohl weiter oft eng werden. Da kann auch die neue Straßenverkehrsordnung nur wenig ausrichten.