Die Polizei ist sich des Problems durchaus bewusst. Wie lange es dauert, bis ein Rad nach seiner Erfassung in der Datenbank landet, hängt nach Auskunft der Polizeidirektion von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich sei es zwar "durchaus schnell möglich", sagt Olaf Hoppe, Sprecher Polizei. Ein Problem sei allerdings fehlendes Personal. "Hier kam es in der Vergangenheit auch immer wieder aus dienstorganisatorischen Gründen zu Engpässen und damit zu zeitlichen Verzögerungen", sagt Hoppe. Als Gründe führt er Krankheit und hohes Arbeitsaufkommen an.

Die Polizei geht aber nicht nur schlampig mit der Registrierung um – sie nutzt auch ein System, das von Experten kritisiert wird. So empfiehlt der Fahrradclub ADFC bundesweit ein datenbankloses Verfahren. Dabei wird aus den persönlichen Daten des Fahrradbesitzers ein verschlüsselter Code erstellt und in den Rahmen des Rades graviert oder geprägt.

ADFC-Landesgeschäftsführer Konrad Krause Bildrechte: imago/Sven Ellger Auch der ADFC-Landesgeschäftsführer in Sachsen, Konrad Krause, hält das für die eindeutig bessere Variante – auch, weil sich der Sicherheitsaufkleber bei der derzeit in Leipzig genutzten Variante einfach entfernen lässt "Das ist nicht Stand der Technik", sagt Krause. Professionelle Fahrraddiebe machten sich das zu Nutze. "Die entfernen die Aufkleber, laden die Fahrräder in Leipzig ein und verkaufen sie auf Berliner Flohmärkten."

Krause wundert es nicht, dass die Leipziger Polizeidienststelle an dem Aufkleberverfahren festhalten will – genauso wie ihn der Leipziger Fahrradskandal insgesamt nicht verwundert. "Wir wissen, dass es bei der Polizeidirektion Leipzig im Bereich Fahrradregistrierung schon länger akute Probleme gibt", sagt Krause. Auf Vorschläge des ADFC, die Codierung dem deutschlandweit üblichen Standard anzupassen, habe die Polizeidirektion nur abweisend und arrogant reagiert.

Valentin Lippmann Bildrechte: Grüne Fraktion Sachsen / Elenor-Breusing Im Landtag war das Leipziger Fahrradregistrier-System schon 2016 Thema. Damals gab es dazu eine kleine Anfrage des Grünen-Politikers Valentin Lippmann. Ein Ergebnis war: Sogar das Landeskriminalamt empfiehlt offiziell das Code-System zur Fahrradregistrierung statt die in Leipzig genutzten Aufkleber mit Datenbank. Warum also setzt man in Leipzig weiter auf dieses System?

Die Polizei in Leipzig verweist auf die Schwierigkeiten der gestanzten oder gefrästen Codierung. Diese funktioniere etwa bei höherwertigen Rahmen nicht. Außerdem sei die Datenbank leichter zu durchsuchen und das System unterstütze einen Eigentümerwechsel. Polizei-Sprecher Olaf Hoppe verweist zudem darauf, dass beide Varianten – Codierung und Datenbank-Registrierung – in Leipzig angeboten werden. Und tatsächlich: Neben der Datenbank-Registrierung können die Bürger sich zusätzlich einen Code ins Rad gravieren lassen – für drei Euro, mit einem Extra-Besuch in einer Diakonie-Werkstatt in der Innenstadt. Wie viele Fahrradbesitzer diesen weiteren Schritt gehen, ist Teil einer noch nicht beantworteten MDR-Anfrage. Demontration im Leipziger Stadtteil Connewitz Bildrechte: dpa

Codesystem hin oder her – die Schlamperei der Polizei in Leipzig bei der Registrierung hat nun auch ein parlamentarisches Nachspiel. Der Linke-Landtagsabgeordnete Marco Böhme hat eine kleine Anfrage zu der verzögerten Daten-Eingabe in das System gestellt, eine Antwort soll es bis Ende des Monats geben.

Der sächsische Landtag in Dresden Bildrechte: dpa Böhme findet es "ungeheuerlich", dass die Erfassungsbögen mitunter monatelang bei den externen Partnern der Polizeidirektion liegen – weil die Räder dann eben im Falle eines Diebstahls gar nicht gefunden werden können. "Wenn man böswillig ist, hatten die Beamten gar kein Interesse daran, die Räder ihren Besitzern zurückzugeben. Das wäre natürlich hochkriminell", sagt er.