Bundesernährungsministerin Julia Klöckner Bildrechte: dpa

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner rief indes dazu auf, unnötige Hamsterkäufe zu vermeiden. Es gebe in Deutschland aktuell keine Versorgungsengpässe, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Gerade mit Blick auf die jetzige Situation sei nicht nur Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch Maß und Mitte. Wichtig sei, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde. Unnötige Hamsterkäufe dagegen führten häufig dazu, dass Lebensmittel letztlich in der Tonne landen.