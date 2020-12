Dabei handele es sich um echte Neuinfektionen, also vorher nicht bekannte Infektionen. Und nicht um die Zahl der positiven Tests, die naturgemäß deutlich höher liege, erklärt Beikert: "Das liegt daran, dass wir auch Patienten im Verlauf ihrer Erkrankung mehrfacht testen, also zum Beispiel, wenn sie auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Dann haben wir einen positiven Test, aber keine Neuinfektion."

Wer infiziert ist, das Virus also in sich trägt, der ist aber nicht unbedingt infektiös, also ansteckend für andere Menschen, sagt Pietsch: "Infektiös ist man in der Regel eben erst später, wenn man selber wieder viel Virus im Rachen produziert hat in seinen Zellen und das dann weitergeben kann."