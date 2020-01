Faktencheck Schadet CO2-Kompensation mehr als sie nützt?

Wer mit dem Flugzeug reist und sich trotzdem um die Umwelt sorgt, der versucht sein Gewissen sauber zu kaufen. Mit einem Zertifikat für kompensierte Treibhausgase. Man bezahlt für seinen erhöhten CO2-Ausstoß und das Geld fließt in Klimaprojekte. Für diese Praxis der CO2-Kompensation hat nun Klimaaktivistin Greta Thunberg deutliche Worte gefunden. In einem Tweet sprach sie vom "Klimakompensations-Bluff (…) der höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen mehr schadet als nützt". Stimmt das?

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL