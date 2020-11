Eins gleich vorweg: Ja, die Studie legt nahe, dass das neue Coronavirus Gehirnschäden verursachen kann. Aber: Nein, Sicherheit bringt sie nicht. Doch fangen wir mit der Frage an, wie die Studie funktioniert hat.

Die Forscher hatten reichliche 84.000 Briten gebeten, einen Intelligenztest zu machen und einen Fragebogen auszufüllen. In dem gaben rund 13.000 an, Covid-19-Symptome gehabt zu haben, aber wieder gesund zu sein. Einige lagen im Krankenhaus, einige sogar am Beatmungsgerät. Die meisten waren aber krank zu Hause geblieben.