"Eigentlich geht es nur darum, ob sie an der Ampel links oder rechts abbiegen. Wenn Sie links abbiegen, haben Sie eine Klinik, die einen Herzkathedermessplatz hat, wenn Sie rechts abbiegen, haben Sie das nicht. Es ist also ein bisschen Zufall, ob Sie in der richtigen Versorgung landen, wenn Sie einen Notfall haben."

Karsten zur Nieden arbeitet für den Rettungsdienst in Halle. Bildrechte: Roland Jäger

Dem widerspricht Karsten zur Nieden. Er ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Halle: "In unserer Erfahrung ist das nicht so. Rettungsdienst wird von Profis betrieben. Die kommen vor Ort, treffen eine Diagnose, erheben Befunde und wissen dann ganz genau, welches Krankenhaus geeignet ist." Auch in Leipzig läuft es so, erzählt Feuerwehr-Pressesprecher Torsten Kolbe: "Das ist hier in Sachsen ganz klar geregelt, nämlich vom Gesetzgeber her, dass der Patient in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zu fahren ist. Und welches geeignet ist, legt das Rettungsteam vor Ort fest."