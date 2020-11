Die gute Nachricht zuerst: In Mitteldeutschland macht sich die Corona-Krise bislang eher positiv in den Sterbestatistiken bemerkbar. MDR AKTUELL hat die Datenbank des Statistischen Bundesamtes ausgewertet. Das Ergebnis: In diesem Jahr sind bislang in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa zwei Prozent weniger Menschen gestorben als im Schnitt der Vergleichszeiträume der letzten drei Jahre. Und das in allen Altersgruppen.

Zahlen aus der zweiten Welle fehlen noch

Selbst in der Hochphase der ersten Corona-Welle, von Mitte März bis Mitte Mai, sanken die Sterbezahlen leicht. Die Daten seien aber nicht ganz genau, erklärt Felix zur Nieden vom Statistischen Bundesamt. Denn sie lägen momentan erst bis Mitte Oktober vor, also bis kurz vor der zweiten Welle, sagt zur Nieden: "Die größte Ein­schränkung ist tatsächlich die fehlende Vollständigkeit." Man veröffentliche nun Daten, die einen Abstand von vier Wochen zum eigentlichen Sterbefallgeschehen hätten. In einem Bundesland könnten die Daten dann schon nahezu vollständig sein, in einem anderen Bundesland fehlten dagegen noch mehr als 15 Prozent der Daten, erklärt zur Nieden: "Das heißt, am ganz aktuellen Rand kann man die regionale Entwicklung noch nicht abschließend beurteilen."

Einhalten von Corona-Regeln schützt auch vor anderen Krankheiten