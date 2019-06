Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei einen Mann gehen lassen, der am Samstag im Gewahrsam genommen worden war.

Wie ein Sprecher der Polizei in Kassel sagte, wurde der Mann befragt. Anschließend habe er wieder gehen können. Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Die Polizei hatte am Samstagabend bestätigt, dass jemand in Gewahrsam genommen wurde. Ob der Mann als tatverdächtig galt oder als Zeuge befragt wurde, blieb offen.