Man dürfe sich nicht in innerrussische Angelegenheiten einmischen und müsse mit Russland Geduld haben, sagt der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Armin Paul Hampel, und erinnert an die Zarenherrschaft und die Jahrzehnte des Kommunismus: "Jetzt sind wir gerade knapp 30 Jahre nach dem Fall der Sowjetunion. Dass ein Land sich innerhalb einer Generation mit der Geschichte so schnell unseren Vorstellungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit anpassen wird, ist ein Traum. Es wäre schön, aber in der Wirklichkeit funktioniert das nicht."