Fake News im Check Kinder sterben nicht durch das Tragen von Schutzmasken

Die Geschichte begann am 7. September 2020. An dem Tag meldete die "Rheinpfalz"-Zeitung einen tragischen Vorfall: "Eine 13-jährige Schülerin ist am Montagmittag im Schulbus zusammengebrochen und verstarb kurze Zeit danach. Nach Auskunft der Polizei gab es gegen 13.45 Uhr bei Büchelberg im Bus einen medizinischen Notfall. Die Schülerin […] war mit ihren 32 Mitschülern im Bus auf dem Nachhauseweg."