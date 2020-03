Die Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig, eine der populärsten Straßen der Stadt: Viele Geschäfte gibt es hier, Imbissläden, Straßenbahngleise in der Mitte. Fahrradfahrerinnen und -fahrer haben eine eigene Spur, doch manchmal steht auf der ein Auto, mit oder ohne Warnblinker. Vielleicht will die Person nur kurz etwas von der Post holen, für den Fluss des Radverkehrs hat es aber Konsequenzen, erzählt diese Fahrradfahrerin:

Naja, wenn man jetzt auf einer vielbefahrenen Straße ist mit zwei Autostreifen und man muss ausweichen, weil der jetzt mal wieder auf dem Fahrradweg parkt – das ärgert einen. Radfahrerin in Leipzig

Ordnungsamt und Polizei sind in diesen Momenten aber selten zufällig vor Ort, vielleicht also selbst zur Anzeige bringen?

Ja, ich habe schon mal darüber nachgedacht, aber ich hab's noch nicht gemacht. Ich habe auch manche Autos schon fotografiert, aber ich hab's dann nie zur Anzeige gebracht. dieselbe Radfahrerin

Mehr Drittanzeigen in Mitteldeutschland

In einigen großen Städten Mitteldeutschlands machen aber Passanten genau das immer häufiger. Das ergaben Nachfragen von MDR AKTUELL. In Dresden zum Beispiel hat sich die Zahl der sogenannten Drittanzeigen von Falschparkern in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. Knapp 5.000 waren es im vergangenen Jahr. In Chemnitz ist die Zahl leicht auf 700 pro Jahr gestiegen. Und auch aus Magdeburg werden 25 Prozent mehr Drittanzeigen von Falschparkern gemeldet.

"Die Toleranz hat abgenommen"

Will man fremde Fahrzeugbesitzer zur Anzeige bringen, reicht mittlerweile in vielen Fällen ein aussagekräftiges Foto, das online beim Ordnungsamt ohne großen Aufwand hochgeladen werden kann. Es ist aber nicht nur die Digitalisierung, die steigende Zahlen erklärt, sagt Sprecherin Kerstin Kinszorra von der Stadt Magdeburg:

Man merkt auch, dass die Toleranz gegenüber Falschparkern abgenommen hat. Kerstin Kinszorra, Pressesprecherin der Stadt Magdeburg

Diese These vertritt auch der Dresdner Verkehrspsychologe Tibor Petzold. Früher seien Fahrräder im Straßenverkehr höchstens geduldet worden, sagt Petzoldt. Jetzt aber, da auch wegen der Klima-Diskussionen das Ansehen des Autos gelitten habe, sei das Fahrradfahren gesellschaftlich aufgewertet worden:

... und dass man deswegen auch zunehmend sein Recht

einfordert, auf der Straße zu sein und sein Recht, den Radweg nutzen zu können. Prof. Tibor Petzold, TU Dresden, Verkehrspsychologie

Zunehmende Drittanzeigen könnten zu einem Umdenken bei vielen Autofahrern führen, meint Petzoldt. Dennoch seien die Autofahrer nicht nur die Übeltäter, die es zu überführen gelte. Zum einen, weil Parkplätze in Städten wegen Neubauten immer rarer werden, zum anderen, weil auch Radfahrerinnen und -fahrer sich häufiger rücksichtslos verhalten. Menschen, die beides regelmäßig machen, Auto und Fahrrad fahren, hätten die besten Chancen, Verständnis für andere Verkehrsteilnehmer zu entwickeln.

Aber dann ist man als Autofahrer trotzdem Autofahrer und dann nervt der Radfahrer. Und wenn man dann aufs Rad steigt, nervt der Autofahrer und da hilft die Perspektive des jeweils anderen, die man einnehmen kann, nur bedingt. Tibor Petzold, TU Dresden, Verkehrspsychologie