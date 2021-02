"Aufgrund der Festlegungen des Oberbürgermeisters ist der Dienstbetrieb des Jugendamtes eingeschränkt. Ziel ist es, unnötige Kontakte und damit verbundene Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Alle bisher vereinbarten Termine sind daher abgesagt" wird angezeigt, wenn man auf die Website des Allgemeinen Sozialdienstes in Erfurt klickt.

Nur in dringenden Fällen sei der ASD in Erfurt zu erreichen. Zum Beispiel bei Kindeswohlgefährdung. Wie arbeitet der ASD in diesen Zeiten, werden Eltern, die Unterstützung brauchen, nun alleine gelassen – und mit ihnen die Kinder, die Hilfe brauchen?

"Wir sind weiterhin für die Familien da", sagt Bettina Wolff, Leiterin des ASD in Erfurt. Sie leitet den Sozialen Dienst seit zwei Jahren. In der Corona-Krise gab es in Erfurt keinen Anstieg an Inobhutnahmen, ein Anstieg an Gewalt sei auch nicht zu beobachten. Und das sei vor allem den freien Trägern und der Familienhilfe zu verdanken, die weiterhin Hausbesuche – mit Schutzausrüstung und auf Abstand – durchführen, sagt Wolff:

Wenn wir als ASD nicht für die Kinder und Jugendlichen da sind, wer denn dann? Und: Was wir jetzt verpassen, holt uns zukünftig sowieso ein. Bettina Wolff Leiterin des ASD Erfurt

Informationsverlust entgegenwirken

Dass die Lockdown-Maßnahmen oder eine Quarantäne sowie Homeschooling für Familien besonders belastend sei, meint auch Bettina Wolff: "Der Druck steigt, wenn man immer aufeinandersitzt. Im Frühjahr hatte sich die Lage entspannt, man konnte rausgehen, zum Beispiel auf Spielplätze. Seit November ist das schwierig. Das ist anstrengend für Eltern und für Kinder."

Um Kinder in dieser Zeit nicht sich selbst zu überlassen, wurden in Erfurt Plakate aufgehängt, die genau sie ansprechen. Die Aktion des Teams um Bettina Wolff weist auf das Sorgentelefon in Erfurt (unter der Telefonnummer 0361 655-4742/4826 zu erreichen) hin, das täglich von 8-18 Uhr besetzt ist.